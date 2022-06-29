Агент Малкина оценил шансы на продолжение карьеры Евгения в «Питтсбурге»

Джей Пи Бэрри, представляющий интересы российского нападающего Евгения Малкина, поделился информацией о ходе переговоров с клубом о новом соглашении.
«Питтсбург» должен подписать многих хоккеистов. А свободного пространства под потолком зарплат не так уж много. К этому моменту шансы на продление можно оценить как 50 на 50», — приводит слова Бэрри североамериканский журналист Рик Даливал на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что в середине июля у 35-летнего Малкина подходит к концу восьмилетнее соглашение. В соответствии с ним российский нападающий получал $ 9,5 млн в год. Новое соглашение до сих пор не подписано, из-за чего Малкин может стать неограниченно свободным агентом.
Напомним, форвард был задрафтован «Питтсбургом» на драфте-2004 под вторым номером. С 2006 года Малкин выступал за «пингвинов», с которыми выиграл три Кубка Стэнли.
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