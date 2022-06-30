ТВ-аудитория финала Кубка Стэнли в Северной Америке в среднем составляла 7 млн зрителей

Средняя телевизионная аудитория одного матча финальной серии Кубка Стэнли – 2022 в Северной Америке составила 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Речь идёт о просмотре игр на телеканалах ABC, ESPN+, CBC, Sportsnet и TVA Sports.

При этом средний показатель аудитории в целом за весь розыгрыш плей-офф составил 3 млн телезрителей.

Также отмечается, что прошедшие финалы конференций стали самыми просматриваемыми с 2015 года. Средняя аудитория матчей на этой стадии Кубка Стэнли – 4,2 млн зрителей, прирост по сравнению с 2019 годом (последний плей-офф перед пандемией коронавируса) составил 30%.

В финале плей-офф «Колорадо Эвеланш» выиграл серию у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2) и впервые с 2001 года завоевал Кубок Стэнли.