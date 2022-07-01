Бучневич — о реформе КХЛ: это полная шляпа

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился мнением о возможной реформе в КХЛ.

«Перекрёстный плей-офф? Не знаю. Но я видел новости, что они хотят сделать два дивизиона с сильной и слабой лигой – и это полная шляпа! Будет КХЛ-А и КХЛ-Б – все станут рваться в первый дивизион. По-моему, шляпная идея какая-то, и непонятно, зачем это делать. Просто сделайте больше матчей.



Сейчас такая ситуация, что нету Евротуров. Просто много матчей сделайте – пусть по 7–8 раз Питер играет с ЦСКА и «Динамо», да и Казань – с Уфой и Омском. Так, наверное, правильно было бы.



И надо как-то следить за командами, в которых слишком много молодёжи, – они её забирают из других клубов. Можно просто сделать потолок состава: у тебя 25 в заявке плюс пять человек разрешено из «вышки» поднимать. А не так, как сейчас, когда в некоторых командах по 50 человек в заявке и игрок не понимает, выйдет на следующий матч или кого-то опять поднимут.



Хочется, чтобы чётко было распределено – кому-то молодые игроки действительно пригодятся в командах. Мне повезло, что я оказался в Череповце. Будь я в том же ЦСКА в своё время, мне бы, наверное, и не дали шанса в такой сильной команде.



Капризов так же вылез. Будь он в другой команде – в своё время не заиграл бы, не заметили. Много таких ситуаций! Орлов, Тарасенко. Все же так! Тяжело в 17–18 лет залезть в команду топ-уровня и давать результат», – цитирует Бучневича Sports.ru.