Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко прооперирован
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко перенёс операцию на плече, сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.
Ориентировочно российский хоккеист будет отсутствовать до начала декабря, а это означает, что он пропустит начало нового сезона НХЛ.
25 июня Алексею Торопченко исполнилось 23 года. Он стал игроком «Сент-Луис Блюз» в 2017 году, но первое время играл в юниорской лиге Онтарио за «Гелф Шторм» и в АХЛ в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж». В 2020-м был арендован клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар», в 2021-м – «Спрингфилд Тандербёрдс». В прошедшем сезоне Торопченко принял участие суммарно в 40 матчах «Сент-Луиса», забросил две шайбы и оформил столько же ассистов.
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