«Автомобилист» продлил контракт с Голышевым

Нападающий Анатолий Голышев продолжит выступать за «Автомобилист», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года.
27-летний Голышев – воспитанник «Автомобилиста» и лучший бомбардир клуба за время выступлений в КХЛ. Анатолий провёл за уральскую команду 409 матчей, забросил 110 шайб и сделал 112 результативных передач.
Сезон-2021/2022 нападающий начинал в фарм-клубе «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ – «Бриджпорт Айлендерс». Он отыграл 15 встреч, в которых набрал 7 (5+2) очков. В декабре 2021 года Голышев был выставлен на безусловный драфт отказов, после чего вернулся в Екатеринбург.
За остаток сезона в КХЛ форвард отметился одной шайбой и одним ассистом в шести матчах регулярного чемпионата, который был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса и подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пекине.
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