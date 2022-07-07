«Миннесота» продлила контракт с более молодым конкурентом Куликова

«Миннесота Уайлд» подписала новый контракт с защитником Джейкобом Миддлтоном, сообщает официальный сайт НХЛ. По новому соглашению хоккеист проведёт в клубе три года и суммарно заработает $ 7,35 млн – по $ 2,45 млн в год. По предыдущему контракту он получал $ 725 тыс.
26-летний Миддлтон – один из главных конкурентов россиянина Дмитрия Куликова за место в составе «дикарей». Он был обменян из «Сан-Хосе Шаркс» перед дедлайном. В регулярном чемпионате защитник провёл 21 матч, забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «+7». В шести играх плей-офф на счету Миддлтона один ассист при показателе полезности «+6».
Контракт 31-летнего Куликова будет действовать ещё один год. В плей-офф россиянин потерял место в составе, он сыграл только в первой и последней игре серии с «Сент-Луис Блюз» и за две встречи заработал показатель полезности «-4».
- 7 июля 2022
-
11:44
-
11:21
-
10:48
-
10:27
-
10:13
-
09:47
-
09:33
-
09:12
-
08:49
-
08:39
-
08:27
-
06:07
-
06:01
-
04:13
-
03:25
-
01:16
- 6 июля 2022
-
23:42
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:25
-
22:08
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51