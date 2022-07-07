«Миннесота» продлила контракт с более молодым конкурентом Куликова

«Миннесота Уайлд» подписала новый контракт с защитником Джейкобом Миддлтоном, сообщает официальный сайт НХЛ. По новому соглашению хоккеист проведёт в клубе три года и суммарно заработает $ 7,35 млн – по $ 2,45 млн в год. По предыдущему контракту он получал $ 725 тыс.

26-летний Миддлтон – один из главных конкурентов россиянина Дмитрия Куликова за место в составе «дикарей». Он был обменян из «Сан-Хосе Шаркс» перед дедлайном. В регулярном чемпионате защитник провёл 21 матч, забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «+7». В шести играх плей-офф на счету Миддлтона один ассист при показателе полезности «+6».

Контракт 31-летнего Куликова будет действовать ещё один год. В плей-офф россиянин потерял место в составе, он сыграл только в первой и последней игре серии с «Сент-Луис Блюз» и за две встречи заработал показатель полезности «-4».