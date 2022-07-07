«Вашингтон» ищет опытного вратаря, но сделает квалификационное предложение Самсонову

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» планирует сделать квалификационные предложения двум вратарям – россиянину Илье Самсонову и чеху Витеку Ванечеку, сообщает Sportsnet со ссылкой на генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана.
Голкиперы «столичных» отражали в среднем 89,8% бросков, что является худшим показателем среди команд, вышедших в плей-офф, и 23-м в общей таблице лиги. В связи с этим была вероятность, что один из вратарей выйдет на рынок свободных агентов, однако клуб принял решение сделать своим голкиперам квалификационное предложение и сохранить на них спортивные права. В то же время «Вашингтон» не оставляет попыток найти вратаря-ветерана на рынке.
Напомним, на рынок свободных агентов из вратарей могут выйти Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Дарси Кемпер («Колорадо Эвеланш»), Джек Кэмпбелл («Торонто Мэйпл Лифс») и другие голкиперы.
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