Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Немец — о 2-м пике на драфте НХЛ: знал, что «Нью-Джерси» нужен защитник, а не центрфорвард

Немец — о 2-м пике на драфте НХЛ: знал, что «Нью-Джерси» нужен защитник, а не центрфорвард
Комментарии

Словацкий защитник Шимон Немец, выбранный «Нью-Джерси Дэвилз» под вторым номером на драфте Национальной хоккейной лиги – 2022, рассказал об эмоциях во время процедуры выбора игроков.

«У меня была только одна встреча с «Нью-Джерси» в Скаутском объединении НХЛ. Когда я услышал имя Славковского первым, то немного занервничал, потому что знал, что «Нью-Джерси» нужен защитник, а не центральный нападающий», — приводит слова Немеца официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 18-летний форвард Юрай Слафковски был выбран на драфте под первым номером клубом «Монреаль Канадиенс». Центральный нападающий Шейн Райт, являвшийся фаворитом до начала драфта, лишь под четвёртым пиком стал игроком «Сиэтл Кракен», третьим был выбран форвард Логан Кули, ставший игроком «Аризоны Койотс».

Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022