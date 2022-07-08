Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских

В ночь с 7 на 8 июля в Монреале прошёл первый раунд 60-го в истории драфта юниоров Национальной хоккейной лиги. Ежегодная церемония выбора лучших молодых хоккеистов планеты в этот раз прошла на домашней арене «Монреаль Канадиенс» и получилась по-настоящему богатой на действительно знаменательные события для мирового и европейского хоккея.

Драфт-лотерея состоялась 10 мая 2022 года. В ней приняли участие 16 команд, не попавших в розыгрыш Кубка Стэнли по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022. Начиная с этого сезона команда могла подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд смогли получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи. Победителем драфт-лотереи стал «Монреаль», право второго выбора досталось «Нью-Джерси Дэвилз», а третьего «Аризоне Койотс».

По многочисленным преддрафтовым прикидкам фаворитом церемонии считался канадский форвард Шейн Райт, проведший минувший сезон в клубе юниорской хоккейной лиги Онтарио «Кингстон». Канадец, которому 5 января исполнится 19 лет, занимал верхнюю (или вторую – и это в самом худшем для себя случае) строчку в большинстве преддрафтовых рейтингов.

Ряд косвенных признаков свидельствовал о том, что «Хабс» сделают выбор в пользу Райта. В начале июня делегация «Монреаля» провела с ним первое интервью – о беседах с другими игроками даже не сообщалось. В то же время выбирающий вторым «Нью-Джерси» пригласил на собеседование, помимо Райта, до семи человек. Но в «Монреале» всегда умели удивлять хоккейную общественность.

Вот и на этот раз в «Канадиенс» не стали изменять себе и в последний момент остановили выбор на словаке Юрае Слафковски, который уже успел произвести фурор на взрослом уровне. Однако судя по реакции 18-летнего форварда, даже сам словацкий нападающий не ожидал такого поворота событий. К чести Райта, необходимо заметить, что молодой канадец мгновенно сориентировался в непростой ситуации и сразу же наградил Юрая заслуженными аплодисментами.

Для Слафковски 2022 год уже превратился в настоящую сказку. Сегодня Юрай установил новый национальный рекорд, став самым высоко выбранным представителем Словакии на драфте НХЛ. Он превзошёл достижение Мариана Габорика, выбранного на драфте-2000 под общим третьим номером.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером на Олимпиаде-2022 в Пекине с 7 шайбами в 7 матчах и был признан самым ценным игроком турнира. Вместе с национальной командой он выиграл бронзовую медаль, которая стала для словацкой команды лучшим результатом в её истории.

В составе ТПС Юрай стал вице-чемпионом Финляндии. В 31 матче регулярного чемпионата набрал 10 (5+5) очков, в 18 играх плей-офф – ещё 7 (2+5) баллов. Кроме того, на взрослом чемпионате мира по хоккею он стал лучшим бомбардиром сборной Словакии с 9 (3+6) очками в 8 матчах. И ведь сезон для Юрая на этом ещё не закончен – впереди его ждёт участие в молодёжном чемпионате мира, который перенесли с зимы на лето из-за коронавируса.

«Это просто невероятный момент для меня, для моей семьи, для всех, кто меня поддерживает, и для Словакии. Нам нужно было что-то подобное. Когда услышал своё имя под первым номером, для меня это стало довольно большим сюрпризом. У нас были встречи, но вы почти ничего не узнаёте из этих встреч. Я всё ещё не мог догадаться, когда я ждал этого, но теперь это реальность.

В «Монреале» знали меня довольно хорошо. Они знали почти всё: как я играю, что я делаю, где я нахожусь на льду, так что это действительно хорошая организация. Важно то, что они знают, чего хотят, и я знаю, чего хочу, так что для меня хорошо, что они выбрали меня.

Моя реакция? По-моему, я даже не слышал, как меня окликнули по имени. Я только что услышал «Словакия», а потом был потрясён. Я даже больше не слушал. Меня трясло, и по коже побежали мурашки. Это был невероятный момент для меня», — сказал счастливый Слафковски.

Юрай Слафковски Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Спустя пять минут после своей победы на драфте для Юрая настало время радоваться за своего соотечественника – защитника Шимона Немеца. 18-летний игрок обороны на клубном уровне выступал за «Нитру» и набрал 26 (1+25) очков в 39 матчах чемпионата Словакии при полезности «+13». В 19 играх плей-офф добавил ещё 17 (5+12) очков. Вместе с командой он стал вице-чемпионом страны. Также выступил за сборную Словакии на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии – 8 матчей и 6 (1+5) очков. Впервые в истории игроки из Словакии стали первым и вторым номерами драфта НХЛ.

«Сразу два словацких игрока под первыми номерами на драфте? Я думаю, что из 5 млн человек в Словакии, по крайней мере, около 4 млн проснулись и болеют за нас. В конце концов, это важно. Мы из Словакии и представляем эту страну. Я просто счастлив, что это случилось с нами», — добавил Слафковски, комментируя выбор своего друга.

Шимон Немец Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Райт же в результате и вовсе сенсационным образом остался даже за пределами тройки лучших. Мимо его кандидатуры прошли и в «Аризоне Койотс», предпочтя канадцу американского центрфорварда Логана Кули. После формирования топ-3 драфта стало ясно, что впервые с 2018 года в тройке не оказалось ни одного представителя канадского хоккея.

В 2021 году их было двое (1-й – защитник Оуэн Пауэр, 3-й – нападающий Мэйсон Мактавиш), в 2020 году – тоже двое (1-й – форвард Алексис Лафренье, 2-й – нападающий Куинтон Байфилд), в 2019 году – один (3-й – форвард Кирби Дак). В 2018 году в первую тройку вошли защитник Расмус Далин (Швеция), форварды Андрей Свечников (Россия) и Йеспери Котканиеми (Финляндия).

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И вот теперь Райт оказался только четвёртым, отправившись в расположение новичка лиги «Сиэтл Кракен», для которого прошедший сезон стал дебютом в НХЛ. Лучшим из россиян на драфте оказался защитник Павел Минтюков, выбранный «Анахаймом» под 10-м номером. И это был ещё один удивительный момент церемонии этого года.

На протяжении многих лет в «Дакс» крайне осторожно, если не сказать больше, относились к выбору российских игроков. Достаточно сказать, что за всю историю американского клуба до сегодняшнего дня всего четыре россиянина были выбраны клубом в первом раунде драфта – и последним из них был Станислав Чистов, на которого «утки» потратили пятый выбор в 2001 году. И вот спустя 21 года в «Анахайме» уже при новом генеральном менеджере снова вернулись к кандидатуре российского игрока, потратив на Минтюкова свой лучший выбор на драфте.

Павел Минтюков Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Павел играет в юниорской лиге Онтарио за «Сагино Спирит», начинал свою карьеру в школе ЦСКА, за океан уехал в 16 лет из системы СКА, куда его обменяло московское «Динамо» в ходе сделки по приобретению Дмитрия Кагарлицкого. Минтюков перебрался за океан ещё в 2020 году, но пропустил целый сезон (2020/2021), так как лига Онтарио отменила чемпионат.

В этом году он стал третьим бомбардиром лиги среди защитников и лучшим в своей команде. Это атакующий игрок с мощным броском и умением пасовать. До него в топ-10 в XXI веке выбирались только два российских защитника – это Иван Проворов (2015 год, «Филадельфия», 7-й) и Михаил Сергачёв (2016 год, «Монреаль», 9-й)

«Его талант неоспорим. А мы ищем лучших хоккеистов. Мы хотим, чтобы наша франшиза двигалась в правильном направлении к победе в Кубке Стэнли, и мы думаем, что этот игрок действительно поможет нам на этом пути», — прокомментировал выбор генменеджер «уток» Пэт Вербик.

Под 20-м номером в «Вашингтон Кэпиталз» отправился Иван Мирошниченко. На старте сезона нападающий системы «Авангарда» шёл в топ-10 рейтингов, но в январе молодой россиянин узнал страшный диагноз. Ему диагностировали лимфому Ходжкина, из-за которой его позиции пошатнулись.

Однако он успешно прошёл лечение и должен вернуться в строй в новом сезоне, а таланта Ивану всегда было не занимать. Неудивительно, что в 18-летнего россиянина поверили именно в столичной команде, традиционно славящейся особым расположением к нашим игрокам.

Иван Мирошниченко Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ещё одним российским игроком, выбранным в первом раунде драфта, оказался нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров. В будущем уральский форвард должен составить компанию Кириллу Капризову в «Миннесоте Уайлд». «Дикари» потратили 24-й пик на 18-летнего нападающего, чей контракт с «Магниткой» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Американский клуб впервые в своей истории потратил пик первого раунда на игрока из России.

Данила Юров Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Другие российские игроки в первом раунде выбраны не были, но при этом один из самых интересных моментов церемонии также оказался связан с нашим хоккеем. В начале драфта грянул большой обмен с участием сразу трёх клубов. «Монреаль» расстался с внуком Зинэтулы Билялетдинова защитником Александром Романовым, отправив молодого россиянина в «Нью-Йорк Айлендерс».

Взамен «хабы» получили 13-й пик в первом раунде драфта НХЛ, который вместе с 66-м номером они моментально отправили в «Чикаго» в обмен на Дака. «Островитянам» также ещё достался выбор в четвёртом раунде драфта, а «ястребы» в итоге потратили полученный выбор в первом раунде на американского форварда Фрэнка Назара, который спустя некоторое время должен стать заменой Алексу Дебринкету, обменянному в канун драфта в «Оттаву».

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Из остальных примечательных особенностей первого раунда стоит отметить, что генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман под восьмым номером задрафтовал австрийского форварда Марко Каспера. 18-летний нападающий стал вторым представителем своей страны в топ-10 драфта за последние три года. В 2020 году «Миннесота» выбрала форварда Марко Росси под общим девятым номером. Рекорд страны установил форвард Томас Ванек в 2000 году – «Баффало» взял его под общим пятым номером.

Наиболее высокозадрафтованным из шведов оказался самый талантливый юниор страны Йонатан Леккеримяки. Новоиспечённый чемпион мира среди юниоров был выбран традиционно славящимся отличным отношением к шведским хоккеистам «Ванкувер Кэнакс» под 15-м номером. Лучшим из финнов оказался Йоаким Кемелль, выбранный «Нэшвилл Предаторз» под 17-м номером. Ещё один финский талант Брэд Ламберт «ушёл» лишь в самом конце первого раунда — в «Виннипег Джетс» (30-й).

Йоаким Кемелль Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Любопытно, что у хозяина драфта — «Монреаля» — в первом раунде был и ещё один выбор. И «Хабс» снова потратили пик на игрока из Словакии, выбрав под 26-м номером нападающего Филипа Мешара. Этот игрок к 18 годам не добился таких высот, как Слафковски и Немец, но тем не менее являвся хоккеистом юниорской сборной и уже провёл полноценный сезон на взрослом уровне в местном чемпионате.

В ходе церемонии также был назван лучший генеральный менеджер минувшего сезона НХЛ. Здесь обошлось без сенсации. Обладателем приза Джима Грегори абсолютно предсказуемо стал генменеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик, клуб которого стал победителем Кубка Стэнли 2022 года.

Стоит заметить, что за несколько часов до начала драфта канадский функционер отметился крупным трейдом, также совершённым с участием российского хоккеиста. Из «Рейнджерс» Джо выменял голкипера Александра Георгиева, отдав взамен пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023.

В общей сложности в первом раунде драфта НХЛ 2022 года были выбраны девять канадских хоккеистов, семь американцев, четверо шведов, трое россиян, трое словаков, двое чехов, двое финнов, а также по одному представителю Австрии и Швейцарии.

Остальные раунды драфта пройдут вечером 8 июля по московскому времени. Именно тогда остальные российские хоккеисты, доступные для выбора в НХЛ, узнают клубы, с которыми будут связаны их дальнейшие карьерные планы в главной хоккейной лиге мира.