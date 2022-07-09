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Форвард системы «Магнитки» вошёл в топ-5 лучших игроков, не выбранных на драфте-2022

Форвард системы «Магнитки» вошёл в топ-5 лучших игроков, не выбранных на драфте-2022
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Издание The Hockey News составило рейтинг лучших хоккеистов, которые не были выбраны на прошедшем драфте Национальной хоккейной лиги.

В пятёрку тех, кого обделили вниманием клубы НХЛ, вошёл нападающий команды МХЛ «Стальные Лисы» Илья Квочко. Миниатюрный 18-летний форвард (175 см, 72 кг) в прошлом сезоне набрал 49 (17+32) очков в 51 матче регулярного чемпионата и сделал две голевые передачи в девяти встречах розыгрыша Кубка Харламова.

«Несмотря на его мастерство, готовность к атаке и игре на пятаке, много факторов сработало против него. Он был очень изобретателен и играл с отличным атакующим инстинктом, брал на себя роль распасовщика или снайпера. У него были навыки для того, чтобы его выбрали на драфте, но этого не произошло», – написал автор материала Тони Феррари.

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