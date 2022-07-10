The Score включило трёх россиян в топ-25 самых интересных неограниченно свободных агентов

Издание The Score сформировало рейтинг самых востребованных игроков на рынке неограниченно свободных агентов, который откроется 13 июля.

В список из 25 хоккеистов вошли трое российских игроков – нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял четвёртое место, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин расположился на шестой строчке, а их коллега по амплуа Илья Михеев – на 18-й позиции.

По мнению авторов, самыми интересными игроками будут форварды Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Назем Кадри («Колорадо») и Клод Жиру («Флорида Пантерз»).

Малкин в минувшем сезоне набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. У Ничушкина – 52 (25+27) балла в 62 играх, а на счету Михеева 32 (21+11) очка в 53 встречах.