The Score включило трёх россиян в топ-25 самых интересных неограниченно свободных агентов
Поделиться
Издание The Score сформировало рейтинг самых востребованных игроков на рынке неограниченно свободных агентов, который откроется 13 июля.
В список из 25 хоккеистов вошли трое российских игроков – нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял четвёртое место, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин расположился на шестой строчке, а их коллега по амплуа Илья Михеев – на 18-й позиции.
По мнению авторов, самыми интересными игроками будут форварды Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Назем Кадри («Колорадо») и Клод Жиру («Флорида Пантерз»).
Малкин в минувшем сезоне набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. У Ничушкина – 52 (25+27) балла в 62 играх, а на счету Михеева 32 (21+11) очка в 53 встречах.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
15:42
-
14:56
-
14:21
-
13:05
-
11:49
-
11:21
-
11:01
-
10:32
-
09:31
-
09:23
-
08:57
-
08:14
-
06:28
-
05:50
-
05:16
-
03:03
- 9 июля 2022
-
23:11
-
22:43
-
22:21
-
22:07
-
21:12
-
20:51
-
20:17
-
19:54
-
19:46
-
19:23
-
18:43
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:40
-
16:24
-
16:14
Партнерский контент