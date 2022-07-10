Чирелли перенёс операцию на плече. Сроки возвращения форварда «Тампы» неизвестны
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли перенёс операцию на плече, сообщает The Athletic.
Напомним, 24-летний форвард получил несколько повреждений по ходу розыгрыша Кубка Стэнли — 2022. В серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» Чирелли растянул связки плечевого сустава, а затем получил вывих второго плеча в финале с «Колорадо Эвеланш». Точные сроки возвращения форварда не сообщаются.
В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Чирелли принял участие в 76 встречах, набрав 43 (17+26) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф форвард провёл 23 игры, забросив три шайбы и отдав пять голевых передач при общей полезности «+1».
Чирелли выступает за «Тампу» с 2018 года, вместе с клубом он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).
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