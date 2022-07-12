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Р. Ротенберг показал тренерский штаб СКА на сезон-2022/2023. Брагин станет советником

Р. Ротенберг показал тренерский штаб СКА на сезон-2022/2023. Брагин станет советником
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил тренерский штаб клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Тренерский штаб СКА в сезоне-2022/2023:

Главный тренер — Ротенберг Роман Борисович;

тренер — Лещёв Альберт Викторович (работа с защитниками, меньшинство);

тренер — Шафранов Константин Витальевич (работа с нападающими, большинство);

тренер — Зубов Сергей Александрович (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с защитниками);

тренер — Корешков Евгений Геннадьевич (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с нападающими);

исполнительный директор — Точицкий Андрей Валерьянович;

тренер — Бабинцев Алексей Геннадьевич (комплексная работа с полевыми);

тренер по развитию — Бохнерь Даниэль (развитие индивидуальных навыков);

тренер вратарей — Перссон Стефан (подготовка вратарей);

тренер вратарей — Орлов Павел Валерьевич (подготовка вратарей);

тренер по физподготовке — Нехороших Артём (общефизическая подготовка);

тренер по физподготовке — Слоунвайт Крейг (индивидуальная физическая подготовка);

тренер по физподготовке — Трошин Александр Васильевич (индивидуальная физическая подготовка).

«Для укрепления спортивного блока, а также усиления методического и тактического направления в качестве советников главного тренера с нами работают Юрзинов Владимир Владимирович и Брагин Валерий Николаевич.

Штаб и команда работают слаженно, мы делаем одно дело и усиливаем друг друга! Личный вклад каждого и коллективный труд имеют огромное значение для достижения максимального результата!» — сообщил Ротенберг.

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