Р. Ротенберг показал тренерский штаб СКА на сезон-2022/2023. Брагин станет советником

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил тренерский штаб клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.



Тренерский штаб СКА в сезоне-2022/2023:



Главный тренер — Ротенберг Роман Борисович;



тренер — Лещёв Альберт Викторович (работа с защитниками, меньшинство);



тренер — Шафранов Константин Витальевич (работа с нападающими, большинство);



тренер — Зубов Сергей Александрович (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с защитниками);



тренер — Корешков Евгений Геннадьевич (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с нападающими);



исполнительный директор — Точицкий Андрей Валерьянович;



тренер — Бабинцев Алексей Геннадьевич (комплексная работа с полевыми);



тренер по развитию — Бохнерь Даниэль (развитие индивидуальных навыков);



тренер вратарей — Перссон Стефан (подготовка вратарей);



тренер вратарей — Орлов Павел Валерьевич (подготовка вратарей);



тренер по физподготовке — Нехороших Артём (общефизическая подготовка);



тренер по физподготовке — Слоунвайт Крейг (индивидуальная физическая подготовка);



тренер по физподготовке — Трошин Александр Васильевич (индивидуальная физическая подготовка).



«Для укрепления спортивного блока, а также усиления методического и тактического направления в качестве советников главного тренера с нами работают Юрзинов Владимир Владимирович и Брагин Валерий Николаевич.



Штаб и команда работают слаженно, мы делаем одно дело и усиливаем друг друга! Личный вклад каждого и коллективный труд имеют огромное значение для достижения максимального результата!» — сообщил Ротенберг.