Р. Ротенберг показал тренерский штаб СКА на сезон-2022/2023. Брагин станет советником

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил тренерский штаб клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.
Тренерский штаб СКА в сезоне-2022/2023:
Главный тренер — Ротенберг Роман Борисович;
тренер — Лещёв Альберт Викторович (работа с защитниками, меньшинство);
тренер — Шафранов Константин Витальевич (работа с нападающими, большинство);
тренер — Зубов Сергей Александрович (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с защитниками);
тренер — Корешков Евгений Геннадьевич (помощник главного тренера по общим вопросам, работа с нападающими);
исполнительный директор — Точицкий Андрей Валерьянович;
тренер — Бабинцев Алексей Геннадьевич (комплексная работа с полевыми);
тренер по развитию — Бохнерь Даниэль (развитие индивидуальных навыков);
тренер вратарей — Перссон Стефан (подготовка вратарей);
тренер вратарей — Орлов Павел Валерьевич (подготовка вратарей);
тренер по физподготовке — Нехороших Артём (общефизическая подготовка);
тренер по физподготовке — Слоунвайт Крейг (индивидуальная физическая подготовка);
тренер по физподготовке — Трошин Александр Васильевич (индивидуальная физическая подготовка).
«Для укрепления спортивного блока, а также усиления методического и тактического направления в качестве советников главного тренера с нами работают Юрзинов Владимир Владимирович и Брагин Валерий Николаевич.
Штаб и команда работают слаженно, мы делаем одно дело и усиливаем друг друга! Личный вклад каждого и коллективный труд имеют огромное значение для достижения максимального результата!» — сообщил Ротенберг.
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