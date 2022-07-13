Назаров рассказал, в каком режиме игроки «Сочи» будут работать на тренировочных сборах

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о планах команды на предсезонные сборы и прокомментировал переход нападающего Андрея Алтыбармакяна.
«Тесты прошли шикарно, ребята подошли в хорошей форме. Думаю, у нас будет одна из самых молодых и самых техничных команд. А когда наберём физические кондиции – начнём выигрывать очень много.
С завтрашнего дня начнутся тяжёлые тренировки – два раза на льду, два раза на земле. Ребята будут пахать в полном объёме. Плюс духота не помогает, это дополнительная нагрузка. В основном это будет объёмное катание, потому что 68 игр будет – нужно набрать объём, мышцы, сердце должно быть готовым к таким нагрузкам.
Подписание Алтыбармакяна? Мы на него очень сильно рассчитываем, что он покажет тот хоккей, который показывал раньше. Плюс покажет те моменты, которые он приобрёл в Америке», – сказал Назаров в интервью клубному YouTube-каналу.
- 13 июля 2022
-
12:00
-
11:37
-
11:07
-
10:51
-
10:32
-
10:18
-
10:01
-
09:45
-
09:33
-
09:07
-
09:02
-
08:42
-
08:25
-
08:09
-
07:42
-
07:35
-
07:12
-
06:50
-
06:36
-
06:31
-
06:08
-
06:06
-
05:54
-
05:26
-
04:46
-
04:15
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:24
-
23:17
-
22:58
-
22:38
-
22:20
-
21:55
-
21:35
-
21:25