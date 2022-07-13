Назаров рассказал, в каком режиме игроки «Сочи» будут работать на тренировочных сборах

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о планах команды на предсезонные сборы и прокомментировал переход нападающего Андрея Алтыбармакяна.

«Тесты прошли шикарно, ребята подошли в хорошей форме. Думаю, у нас будет одна из самых молодых и самых техничных команд. А когда наберём физические кондиции – начнём выигрывать очень много.

С завтрашнего дня начнутся тяжёлые тренировки – два раза на льду, два раза на земле. Ребята будут пахать в полном объёме. Плюс духота не помогает, это дополнительная нагрузка. В основном это будет объёмное катание, потому что 68 игр будет – нужно набрать объём, мышцы, сердце должно быть готовым к таким нагрузкам.

Подписание Алтыбармакяна? Мы на него очень сильно рассчитываем, что он покажет тот хоккей, который показывал раньше. Плюс покажет те моменты, которые он приобрёл в Америке», – сказал Назаров в интервью клубному YouTube-каналу.