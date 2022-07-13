«Сибирь» выменяла из СКА права на защитника Александрова

Хоккейный клуб «Сибирь» приобрёл спортивные права на защитника «СКА-Нева» Дениса Александрова, сообщает официальный телеграм-канал новосибирцев. Клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.

Почти всю карьеру Александров провёл в системе СКА, выступая за «СКА-1946» в МХЛ, «ВМФ-Карелия», «СКА-Карелия» и «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге.

В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 защитник получил опыт выступлений в КХЛ, когда принял участие в 57 матчах в составе «Сочи». В среднем он проводил на площадке 11 минут 48 секунд, забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «-4».

Прошлый сезон он отыграл в «СКА-Нева» и набрал семь (4+3) очков в 18 матчах при показателе полезности «+10». В плей-офф ВХЛ хоккеист не играл.