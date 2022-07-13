«Северсталь» обменяла нападающего Кару в «Витязь»

Нападающий Владислав Кара продолжит карьеру в «Витязе», сообщает официальный телеграм-канал «Северстали». Череповчане обменяли форварда в подмосковный клуб, получив денежную компенсацию.

В Континентальной хоккейной лиге 24-летний хоккеист выступал за «Ак Барс», «Северсталь» и «Спартак». В общей сложности он провёл в лиге 106 матчей, забросил восемь шайб и сделал столько же голевых передач при суммарном показателе полезности «-10».

Сезон-2021/2022 Кара провёл в Высшей хоккейной лиге, защищая цвета ханты-мансийской «Югры». В регулярном чемпионате он набрал 28 (17+11) очков в 30 матчах, к которым добавил пять (3+2) результативных баллов в 15 встречах розыгрыша Кубка Петрова.

Напомним, в межсезонье подмосковную команду возглавил Вячеслав Буцаев.