Экс-форвард минского «Динамо», СКА и «Сочи» стал игроком «Каролины»

Шведский нападающий Мальте Стрёмвалль подписал двусторонний контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение подписано на один год, его зарплата за сезон составит $ 750 тыс в НХЛ и $ 150 тыс в АХЛ. Гарантированно швед получит $ 175 тыс.

«Это игрок, за которым мы следили некоторое время. Мальте – хороший хоккеист, с высоким уровнем мастерства. Он очень продуктивно провёл сезон в КХЛ», – сказал генеральный менеджер «ураганов» Дон Уодделл.

В сезоне-2021/2022 Стрёмвалль набрал 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил ещё 4 (3+1) балла в четырёх играх плей-офф. Всего в КХЛ на счету шведского форварда 137 матчей за «Сочи», СКА и минское «Динамо».