Брент Бёрнс поменял игровой номер после обмена в «Каролину»

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» проанонсировал, что новичок команды Брент Бёрнс будет выступать за «ураганов» под восьмым номером.

Бёрнс был обменян из «Сан-Хосе Шаркс» в первый день после открытия рынка свободных агентов. 37-летний защитник в своём прежнем клубе играл под номером 88, однако в «Каролине» он занят – под ним выступает нападающий Мартин Нечас.

При этом ранее Бёрнс уже играл под восьмым номером под восьмым номером – это было в «Миннесоте Уайлд» в период с 2003 по 2011 годы.

Отметим, что контракт защитника будет действовать в течение трёх лет – до конца сезона-2024/25. Зарплата Бёрнса составляет $ 8 млн в год, однако при обмене «Шаркс» взяли на себя 33% зарплаты хоккеиста. Соответственно, под потолком у «Каролины» учитывается оставшаяся сумма — $ 5,36 млн.