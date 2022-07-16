Брент Бёрнс поменял игровой номер после обмена в «Каролину»

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» проанонсировал, что новичок команды Брент Бёрнс будет выступать за «ураганов» под восьмым номером.
Бёрнс был обменян из «Сан-Хосе Шаркс» в первый день после открытия рынка свободных агентов. 37-летний защитник в своём прежнем клубе играл под номером 88, однако в «Каролине» он занят – под ним выступает нападающий Мартин Нечас.
При этом ранее Бёрнс уже играл под восьмым номером под восьмым номером – это было в «Миннесоте Уайлд» в период с 2003 по 2011 годы.
Отметим, что контракт защитника будет действовать в течение трёх лет – до конца сезона-2024/25. Зарплата Бёрнса составляет $ 8 млн в год, однако при обмене «Шаркс» взяли на себя 33% зарплаты хоккеиста. Соответственно, под потолком у «Каролины» учитывается оставшаяся сумма — $ 5,36 млн.
- 16 июля 2022
-
23:50
-
23:20
-
23:10
-
22:49
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:53
-
20:29
-
20:13
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:19
-
17:52
-
17:37
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:46
-
16:20
-
15:57
-
15:25
-
15:02
-
14:54
-
14:24
-
13:57
-
13:24
-
13:14
-
12:45
-
12:20
-
11:46
-
11:15
-
10:55
-
10:23