Агент Классона объяснил, почему игрок выбрал московский ЦСКА

Хоккейный агент Алёша Пилко прокомментировал ситуацию с переходом Фредерика Классона в московский ЦСКА.



«Тут действительно нечего обсуждать. У него не было других вариантов. Это стало ясно ещё перед Новым годом.



Пытался ли он разорвать контракт? Правила просты: играйте или возвращайте деньги. Разрыв контракта обходится очень дорого.



Критика? Мы знали, что это произойдёт, но также понимали всю ситуацию в целом, так что с этим ничего не поделаешь. С точки зрения хоккея, это было лучшее, что могло случиться, это самый большой клуб в Европе.



Я говорил это раньше и повторю ещё раз: мы не политики, мы занимаемся спортом, и мы делаем то, что лучше для нашей хоккейной карьеры, и никто не может судить нас за это», – цитирует Пилко Expressen.