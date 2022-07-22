Главный тренер сборной США Дэвид Куинн возглавит «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» возглавит Дэвид Куинн, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что его конкурентами были ассистенты главных тренеров «Питтсбург Пингвинз» Майк Веллуччи и «Торонто Мэйпл Лифс» Спенсер Кэрбери.
Последним клубом 55-летнего Куинна был «Нью-Йорк Рейнджерс», которым он руководил с 2018 года по 2021-й. В сезоне-2021/2022 Куинн стал главным тренером сборной США и принял участие на Олимпийских играх — 2022 в Пекине и на чемпионате мира в Финляндии.
Напомним, в начале июля «Сан-Хосе» объявил, что главный тренер команды Боб Бугнер покидает клуб. Вместе с ним «акул» покинул практически весь тренерский штаб в составе помощников главного тренера Джона Мэддэна, Джона Маклина, а также видеоассистента Дэна Дэрроу.
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