«Сан-Хосе» обменял Бёрнса в «Каролину». Он самый результативный играющий защитник НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» обменял Брента Бёрнса в «Каролину Харрикейнз», сообщает журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что вместе с 37-летним защитником в стан «ураганов» отправился Лэйн Педерсон. Взамен «Сан-Хосе» получил Стивена Лоренца, права на молодого голкипера Ээту Мякиниеми, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2023. Кроме того, «Шаркс» будут выплачивать 33% заработной платы Бёрнса, который зарабатывает $ 8 млн в год по контракту, действующему до конца сезона-2024/2025.

Напомним, в прошлом сезоне защитник принял участие в 82 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 44 результативные передачи, суммарно набрав 54 очка при показателе полезности «-15». Всего в НХЛ Бёрнс сыграл более 1250 матчей, в которых записал на свой счёт 777 (227+550) баллов, что делает его самым результативным защитником в НХЛ среди действующих игроков.