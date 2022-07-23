«Кто-то кого-то обманул». Войнов рассказал о сорвавшемся переходе в клуб НХЛ

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов рассказал о сорвавшемся переходе в клуб НХЛ в ходе сезона-2020/2021. Россиянин на тот момент выступал в омском «Авангарде»
«Пропустил целый сезон? Это ещё одна моя попытка вернуться в НХЛ. Тоже очень интересная. У меня уже не было никаких проблем с федеральными законами США после скандала 2016 года. А вот другие проблемы возникли. Если точнее, то в сезоне-2018/2019 мне конкретно лига ставила палки в колёса. А вот в ходе сезона-2020/2021 сработал чисто человеческий фактор. У меня уже был подписан контракт с клубом НХЛ. Но его ещё не зарегистрировали в лиге. Тот сезон был после коронавируса, и чемпионат начинался не как обычно, а в середине января. Там было меньше матчей, и, соответственно, дисквалификация была меньше. Я должен был играть уже с конца февраля.
Всё, у меня уже есть контракт, поставлена рабочая виза в паспорт. И за четыре дня до вылета в Америку меня просто отказались брать со словами: «Извини, так получилось». Кто так сказал? Тот клуб, с которым я подписался. Это не «Лос-Анджелес», но я не буду называть команду.
Мне должны были выплатить деньги по контракту? Договор был фактически подписан. Но не зарегистрирован лигой. И виза рабочая выдана. То есть получается, кто-то кого-то там всё равно, мягко сказать, обманул. А финансовые убытки понёс только я. Очередной пропущенный сезон, целый год тренировок», — приводит слова Войнова «Матч ТВ».
Напомним, в октябре 2014 года на Войнова, на тот момент игравшего в «Лос-Анджелес Кингз», наложили дисквалификацию из-за судебного разбирательства по обвинению в домашнем насилии. Пострадавшей называлась его жена Марта Варламова. В июле 2015 года защитника приговорили к 90 суткам заключения и трём годам испытательного срока. В сентябре того же года Войнов вернулся в Россию, после чего «Лос-Анджелес» заморозил его соглашение с клубом. В октябре контракт был расторгнут.
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