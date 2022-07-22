Войнов рассказал, почему «Динамо» обменяло его и Шипачёва в «Ак Барс» за 1000 рублей

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов поделился мыслями об обмене из московского «Динамо». По информации, за него и за Вадима Шипачёва казанцы отдали бело-голубым компенсацию в 1000 рублей.

«К Вадику было очень много претензий и вопросов со стороны руководства, которые лично мне были непонятны. И не думаю, что однажды я это пойму.



Слава богу, ко мне с такими претензиями никто не подходил. Но всё равно это напряжение буквально висело в воздухе. Если у Вадика что-то не так и его что-то раздражает, то это чувствует сразу вся команда. Он ведущий игрок, лидер основного звена. И когда к Шипачёву было такое отношение, все это ощущали на себе.



Редко случается, что топ-защитника отдают в другой клуб за 1000 рублей? Чтобы это комментировать, нужно знать абсолютно все нюансы — и финансовые составляющие, и правила, и какие обмены проходят в КХЛ. Со стороны выглядит очень смешно и непонятно. А на самом деле нужно углубляться… Разгрузка платёжки у «Динамо»? Ну да. Хотя если со стороны наблюдать, то почему отдали за 1000 рублей, а не получили за меня какую-то компенсацию? Но это не моё дело. И комментировать это смысла нет.



Ну а в «Ак Барсе» просто обалденные условия. Играй в хоккей и больше ни о чём не думай. В составе собрали лучших, сильный тренерский штаб. Осталось на деле доказать, что мы можем взять Кубок Гагарина», — приводит слова Войнова «Матч ТВ».