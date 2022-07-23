Президент ЦСКА рассказал о переговорах с Поповым и Голышевым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал уход капитана армейцев Сергея Андронова, высказался о будущем форварда Александра Попова и заявил, что клуб вёл переговоры с «Автомобилистом» по поводу перехода Анатолия Голышева.

«Остаётся ли Попов? Думает ещё Сашка, думает. Я думаю, что в команде он точно останется. Вопрос – в качестве кого. Саня ещё не принял решения.

Нет ли какого-то недопонимания у Андронова? Ничего подобного вообще нет. Серёга уже стоял как бы в фарватере продолжения карьеры в другом русле, чтобы немного перегрузить свою карьеру. Поэтому у него был отличный вариант – и не один. Он принял такое решение.

Правда ли, что Голышев был одной ногой в ЦСКА? Мы разговаривали с «Автомобилистом» и Голышевым по заходу к нам. Но у нас тоже были определённые условия по этому вопросу, нам не удалось достичь эти условия с другими клубами», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.