Президент ЦСКА рассказал о переговорах с Поповым и Голышевым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал уход капитана армейцев Сергея Андронова, высказался о будущем форварда Александра Попова и заявил, что клуб вёл переговоры с «Автомобилистом» по поводу перехода Анатолия Голышева.
«Остаётся ли Попов? Думает ещё Сашка, думает. Я думаю, что в команде он точно останется. Вопрос – в качестве кого. Саня ещё не принял решения.
Нет ли какого-то недопонимания у Андронова? Ничего подобного вообще нет. Серёга уже стоял как бы в фарватере продолжения карьеры в другом русле, чтобы немного перегрузить свою карьеру. Поэтому у него был отличный вариант – и не один. Он принял такое решение.
Правда ли, что Голышев был одной ногой в ЦСКА? Мы разговаривали с «Автомобилистом» и Голышевым по заходу к нам. Но у нас тоже были определённые условия по этому вопросу, нам не удалось достичь эти условия с другими клубами», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
-
19:06
-
18:55
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:32
-
17:14
-
17:02
-
16:50
-
16:31
-
16:21
-
15:31
-
14:55
-
14:24
-
13:57
-
13:22
-
12:58
-
12:23
-
11:57
-
11:35
-
11:16
-
10:50
-
10:15
-
09:40
-
09:06
-
08:27
-
07:55
-
07:39
-
07:07
-
06:45