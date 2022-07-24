Кожевников: «Ак Барс» — сложная команда для работы, но Знарку нет смысла нервничать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о селекции «Ак Барса» и главном тренере команды Олеге Знарке. Эксперт считает, что казанский клуб будет фаворитом нового сезона, а Знарок зря тратит нервы на перепалки с журналистами.

«Мне не понятно, почему Олег уже начал нервничать. До старта сезона ещё далеко, подготовка только начинается. Нервы имеет смысл беречь – пригодятся в ходе марафонского сезона. «Ак Барс» – сложная команда для работы. С одной стороны там игрокам и тренерам созданы все условия, с другой – спрос максимальный. Даже такому кремню, как Зинэтула Билялетдинов, в Казани было не просто. Что уж говорить о Знарке, который с республикой только знакомится.

Нельзя сравнивать «Ак Барс» образца 2005 года со звёздами НХЛ с нынешним составом? Готов поспорить. Радулов, Войнов – это самая что ни на есть НХЛ, люди, которые брали Кубки Стэнли и вели свои команды НХЛ за собой. Шипачёв по меркам КХЛ – просто суперзвезда, один из немногих игроков, вокруг которого можно строить любую команду.

Зарипов, Кагарлицкий, Воронков, список звезд «Ак Барса» можно продолжать долго. Не думаю, что нынешняя команда чем-то уступит любой из команд Билялетдинова. Казань укрепилась кардинально – Шипачёв, Радулов, Войнов, Галиев. По-моему, вопроса с фаворитом нет, это «Ак Барс». Поэтому и считаю, что Знарку нет смысла нервничать», – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.