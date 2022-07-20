«Что ты дурку включаешь?» Знарок уже наезжает на журналистов и хвалит Радулова

Сегодня «Ак Барс» провёл первый двусторонний матч на клубной базе в Казани в рамках предсезонных сборов. Разумеется, к коллективу Олега Знарка в грядущем сезоне будет пристальное внимание. Интересен как сам тренер и его методы работы с одним из грандов КХЛ, так и фигура Александра Радулова, подписавшего с «барсами» двухлетнее соглашение.

Сработаются ли Знарок и Радулов в Казани? На 100% утверждать нельзя. Оба известны своими непростыми характерами, лидерскими качествами, своеобразной оценкой окружающих их людей.

«Поменялся ли как-то Радулов? По игре он остался. В остальном Саша в корне поменялся – у него дети, он взрослеет, всё немного по-другому, как и у меня тоже», – похвалил Знарок своего нападающего после сегодняшнего занятия и двустороннего матча с участием «зелёных» и «белых».

Интересно, что команды сыграли три периода по 30 минут «грязного» времени. Встреча завершилась победой команды «белых» со счётом 6:4, причём по ходу матча они уступали 0:4.

«У нас ни одного иностранца нет. Радулов? Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь?» – следом Олег Валерьевич осадил в присущей себе манере журналиста. Куда же без этого? По такому Знарку мы скучали.

Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок Фото: ak-bars.ru

Сам Радулов провёл матч скромно, отметившись лишь одной результативной передачей и ни разу не поразив чужие ворота. Уже сейчас понятно, что Александра будут наигрывать к регулярному чемпионату в первой атакующей тройке «Ак Барса», которая выглядит следующим образом: Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачёв – Александр Радулов.

Кагарлицкий и Шипачёв прекрасно взаимодействовали ещё во времена совместной игры в московском «Динамо», а наличие в звене Радулова лишь прибавит нападению «барсов» мощи и креативности.

«Пересекался ли со Знарком ранее? Да, один-два раза в сборной. Когда Олег Валерьевич встал у руля национальной команды, я уже к тому времени был заигран за сборную, но в какой-то момент пошли травмы, не мог физически приезжать в команду. Здоровье – оно одно. Какая-то неудача, как вызов в сборную – так проблемы, то с пахом, то с плечом, то сотрясение. Но это всё в прошлом, мы здесь в одной лодке.

В первую очередь он требовательный, и это самое главное на данном этапе. Думаю, у нас собралась хорошая команда, хороший коллектив. Нам просто нужно добросовестно выполнять работу на каждой тренировке: будет это земля, либо, не знаю, какие-то восстановительные мероприятия, как вчера мы это видели, либо тяжёлая работа на стадионе. Просто нужно выходить и выкладываться, потому что, я думаю, тренеры знают, что они дают, что в итоге мы получим к началу сезона», – высказал своё мнение уже сам Радулов, ответив на вопрос о совместной работе со Знарком.

Конечно, к Александру в Казани предъявят особые требования. От нападающего будут ждать результата, лидирующих позиций в снайперской и бомбардирской гонках, а также активной работы в раздевалке. К авторитетному мнению Радулова прислушается любой хоккеист, а молодой – в особенности. Кстати, физическая форма у форварда в полном порядке.

Александр Радулов в тренажёрном зале Фото: ak-bars.ru

Главное, чтобы по ходу сезона не возникало никакого недопонимания с главным тренером. Сразу вспоминаются разговоры о якобы имевшем место быть конфликте между Радуловым, Ковальчуком и Знарком в сборной России на декабрьском этапе Евротура в Москве в 2015 году. Позднее была история с неприбытием Радулова в расположение национальной команды в Новогорск. В итоге на майском чемпионате мира в 2016 году ни Радулова, ни Ковальчука не оказалось.

С тех пор много воды утекло и многое поменялось, однако вспыльчивость у игрока и тренера осталась. Посмотрим, как оба уживутся в «Ак Барсе», перед которым поставлена задача вернуть в столицу Татарстана Кубок Гагарина. Атмосфера внутри коллектива в таких случаях очень важна.