Сайт НХЛ прогнозирует, что Задоров будет играть в одной паре с новичком «Калгари» Уигаром

Автор официального сайта НХЛ Аарон Викерс после последних обменов с участием «Калгари Флэймз» представил ожидаемые сочетания игроков «огоньков» в сезоне-2022/2023.

По мнению журналиста, российский защитник Никита Задоров будет играть во второй паре обороны вместе с новичком команды Маккензи Уигаром, который перешёл в «Калгари» из «Флориды Пантерз». Прогнозируется, что другой звёздный новичок «Флэймз» – Джонатан Юбердо – составит первую тройку вместе с Элиасом Линдхольмом и Тайлером Тоффоли.

Напомним, Задоров подписал новый двухлетний контракт с «Флэймз» после открытия рынка свободных агентов. Его зарплата составит $ 3,75 млн за сезон. В минувшем сезоне Задоров набрал 22 (4+18) в 74 матчах регулярного чемпионата и сделал ещё три голевые передачи в 12 встречах розыгрыша Кубка Стэнли.