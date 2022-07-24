Вратарь «Колорадо» Францоуз привёз Кубок Стэнли на пивоварню в Пльзене

Вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз привёз Кубок Стэнли в чешский город Пльзень. Хоккеист провёл семейный завтрак с трофеем, а затем отправился на знаменитую пивоварню.
«Пивоварня – знаковое место для жителей Пльзени, я рад, что могу отпраздновать здесь. Я вырос в Пльзени, пиво связано с радостью. Пока я ничего не ел из кубка, хотя знаю, что некоторые ребята кладут туда гуляш, галушки или кашу. У меня другой подход.
Вы мечтаете выиграть кубок, а когда это происходит – эти чувства сложно описать. Кубок – огромная часть истории, и просто держать его в руках – огромная честь для меня. Я подхожу к этому так, как будто держу собственного ребёнка», – приводит слова Францоуза официальный сайт НХЛ.
Францоуз привёз Кубок Стэнли на пивоварню в Пльзене
Фото: NHL.com
В минувшем сезоне Францоуз был сменщиком Дарси Кемпера и сыграл в нескольких матчах розыгрыша Кубка Стэнли, пока основной голкипер «лавин» был травмирован. Ранее чех выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе челябинского «Трактора».
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