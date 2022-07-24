«Миннесота» поместила россиянина Хованова на драфт отказов
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Российский форвард Александр Хованов покинет систему клуба НХЛ «Миннесота Уайлд», сообщает пресс-служба «дикарей». Клуб поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов. С ним будет расторгнут контракт.
В минувшем сезоне российский форвард провёл в АХЛ 22 матча. В них он набрал пять (1+4) очков. Кроме того, он провёл ещё восемь матчей в ECHL. Там форвард набрал шесть (2+4) баллов.
Ранее Хованов выступал за «Ак Барс». Казанцы сохраняют на него права в КХЛ. До перехода в «Миннесоту» он принял участие в семи матчах казанцев в КХЛ и набрал одно (0+1) очко. Также хоккеист поиграл в ВХЛ за «Барс». В 30 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 24 (8+16) очков. В Кубке Петрова у него в пяти матчах был один (0+1) балл.
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