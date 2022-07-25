Агент Яшкина объяснил возвращение своего клиента в КХЛ и подписание контракта со СКА

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина в КХЛ, прокомментировал переход чешского форварда в санкт-петербургский СКА.
«Контракт со СКА заключён сроком на сезон. По моим данным, переговоры с московским «Динамо», у которого были права на Дмитрия в КХЛ, получились достаточно продолжительными, но за подробностями лучше обратиться в клубы. Яшкин рад вернуться в КХЛ. У него были варианты в НХЛ, но на данный момент они его не устроили. В СКА хорошие условия и шанс проявить себя, а также побороться за Кубок Гагарина. Это была одна из главных мотиваций», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Сезон-2021/2022 Яшкин отыграл за «Аризону». В 12 матчах он отдал одну голевую передачу, а затем получил травму, из-за которой пропустил оставшуюся часть чемпионата. В КХЛ форвард выступал за московское «Динамо», в составе которого стал лучшим снайпером лиги в сезоне-2020/2021 (38 шайб).
- 25 июля 2022
-
13:53
-
13:15
-
12:27
-
12:20
-
12:09
-
11:15
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:36
-
09:07
-
08:44
-
08:28
- 24 июля 2022
-
23:50
-
23:50
-
23:19
-
22:52
-
22:43
-
21:50
-
21:37
-
21:17
-
20:55
-
20:35
-
20:15
-
20:04
-
19:25
-
19:16
-
18:24
-
18:08
-
17:27
-
16:39
-
16:20
-
15:45