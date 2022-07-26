Козлов: неизвестно, сможет ли Амиров сыграть в этом сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал восстановление форварда Родиона Амирова, у которого была обнаружена опухоль.
«Как идёт восстановление Амирова? Мы надеемся и верим, что Родион справится. Процесс лечения у него продолжается. Сможет ли он играть в этом сезоне — пока не могу сказать», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».
Сезон-2021/2022 Родион начал в составе уфимского клуба в КХЛ, но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления у него развились некоторые новые не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев.
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