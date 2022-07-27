Полиция Нэшвилла задержала серебряного призёра Олимпиады-2010 за воровство в аэропорту

Экс-нападающий клубов НХЛ и сборной США Бобби Райан был задержан в аэропорту Нэшвилла за воровство, сообщает Scoop Nashville.
Сотрудник магазина сообщил, что Райан не заплатил за покупки и отправился дальше по терминалу. Позднее он оставил украденные вещи на прилавке другого магазина и зашёл в бар. Полиция сообщила, что хоккеист не подчинялся их требованиям, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог самостоятельно назвать дату, время и место, где он находился во время ареста.
Магазин впоследствии отказался от судебного преследования Райана, однако хоккеист всё равно был заключён под стражу за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
Примечательно, что в 2020 году форвард получил «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за верность хоккею. Райан смог справиться с проблемами с алкоголем и вернуться в профессиональный хоккей, благодаря чему и получил эту награду.
Также нападающий становился серебряным призёром Олимпийских игр – 2010 в Ванкувере. В течение карьеры в НХЛ он провёл 866 матчей за «Анахайм Дакс», «Оттаву Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз».
- 27 июля 2022
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
08:20
-
02:36
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:05
-
22:23
-
22:01
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:37
-
20:20
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:23
-
17:59
-
17:34
-
16:44
-
16:19
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:04
-
14:41
-
13:52
-
13:18
-
12:35