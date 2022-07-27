Карандин: непонятно, о чём думают латвийцы. Без КХЛ их хоккейная школа будет деградировать

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением об уходе из Континентальной хоккейной лиги ряда финских и латвийских игроков.
«Ладно финны, но мне не понятно, о чём думают латвийцы. Без КХЛ хоккейная школа Латвии будет деградировать — и игровая, и судейская. Мне непонятно, почему на политиканство этой страны не реагируют люди, которые много лет работали в России. Тот же тренер Витолиньш, например. Или рефери Одиньш.
Ещё раз скажу, тех же латышских арбитров, которые в Европе никому не нужны, мы подтягивали искусственно, жертвуя своей школой. А теперь расхлёбываем вот эту свою политику открытых дверей. Полезный урок», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.
Ранее стало известно, что латвийских игроков и тренеров может ждать уголовное наказание из-за работы в КХЛ.
- 27 июля 2022
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