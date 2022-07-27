Delfi: латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России

Латвийские хоккеисты и тренеры, работающие в России, перешли в компетенцию Службы государственной безопасности Латвии, сообщает Delfi. Отмечается, что спортсмены и специалисты могут получить тюремный срок.
«Мы можем подтвердить, что Служба государственной безопасности будет оценивать соответствие деятельности латвийских спортсменов и спортивных специалистов, продолжающих свою профессиональную жизнь в России, правовым нормам. За оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений уголовное право предусматривает ответственность.
По оценке СГБ, в сложившихся геополитических условиях оказывать любую поддержку России, в том числе участвовать в продвижении её достижений в спорте, противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основополагающим ценностям демократического общества, к которым относится уважение к человеческой жизни и территориальной целостности другого независимого государства», — говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении было указано, что переходы латвийских хоккеистов в клубы КХЛ могут быть использованы в целях российской пропаганды.
- 27 июля 2022
-
17:36
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:26
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:18
-
14:56
-
14:39
-
14:15
-
14:00
-
13:41
-
13:11
-
12:36
-
12:00
-
11:29
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
08:20
-
02:36
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:05
-
22:23
-
22:01
-
21:33