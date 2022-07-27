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Delfi: латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России

Delfi: латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России
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Латвийские хоккеисты и тренеры, работающие в России, перешли в компетенцию Службы государственной безопасности Латвии, сообщает Delfi. Отмечается, что спортсмены и специалисты могут получить тюремный срок.

«Мы можем подтвердить, что Служба государственной безопасности будет оценивать соответствие деятельности латвийских спортсменов и спортивных специалистов, продолжающих свою профессиональную жизнь в России, правовым нормам. За оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений уголовное право предусматривает ответственность.

По оценке СГБ, в сложившихся геополитических условиях оказывать любую поддержку России, в том числе участвовать в продвижении её достижений в спорте, противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основополагающим ценностям демократического общества, к которым относится уважение к человеческой жизни и территориальной целостности другого независимого государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении было указано, что переходы латвийских хоккеистов в клубы КХЛ могут быть использованы в целях российской пропаганды.

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