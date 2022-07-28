Мозякин – о работе в «Металлурге»: теперь делаю новый шаг в жизни

Лучший бомбардир в истории КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, и ставший директором клуба по развитию молодёжи рассказал, как провёл год без хоккея.



«Год отдыха? Назовем это так. Да, я отдыхал.

Сейчас должность называется «директор по развитию молодежи хоккейного клуба «Металлург». Я отвечаю за наш клуб в юниорской лиге и за всю детскую школу. С понедельника приступил к работе в Магнитогорске. Сейчас все ребята уехали на сборы. Нужно ещё время, чтобы со всеми познакомиться. Я пока общаюсь с тренерами, вхожу в курс дела.

Легко ли перешёл на офисную работу? Всё-таки я успел и отдохнуть, и подумать, чем вообще хочу заниматься. Мне позвонили из «Магнитки», сделали предложение. Причём очень конкретное, что я буду делать, что в моих полномочиях. Я согласился. Можно сказать, что поверил в себя. Позади большой этап, когда я был действующим хоккеистом. Теперь делаю новый шаг в жизни. Всегда нужно с чего-то начинать. И я думаю, что впереди очень интересная работа.

Квартира в Москве, а теперь опять переезжаю в Магнитогорск с семьёй? Я в московской квартире уже давно не живу. Поселился за городом, а последний год вообще провёл в Ярославле. У меня сейчас дети там. Мы приехали в Магнитогорск с женой и дочкой Машей. У неё тут есть подружка, они вместе в лагерь собираются. Со временем хочу всех перевезти в Магнитогорск. Кстати, у меня здесь было своё жильё, но я всё продал. А жизнь повернулась так, что опять начинаю всё заново», – цитирует Мозякина «Матч ТВ».