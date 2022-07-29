Кудашов — о текущем составе «Динамо»: кого-то не будет, мы не можем всех держать
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, будут ли ещё изменения в составе бело-голубых в текущее межсезонье.
«В команде собрано очень большое число опытных центральных нападающих? К сожалению, всех не будет. Мы просто не сможем всех держать. Живём по средствам, и сейчас мы выбираем – возраст, цена-качество, мастерство, кто кого ценнее – всё это будет учитываться. Кого-то не будет.
От кого-то откажемся перед началом сезона? Да, именно так. Та же ситуация и с защитниками? Да. Тут аналогичная ситуация. Просто пока никто не дал шанса. Но сейчас начнутся игры, и пойдут другие результаты», – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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