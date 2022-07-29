Андрей Василевский посетил матч между «Салаватом» и «Нефтехимиком» в Уфе
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский посетил матч товарищеский матч между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком», проходящим в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Об этом сообщает официальный телеграм-канал уфимцев.
«А вот и наш звёздный гость! С возвращением на родную, Андрей», — говорится в сообщении.
Напомним, 28-летний Василевский является воспитанником «Салавата». Голкипер дебютировал за уфимцев в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013, проведя восемь матчей и одержав четыре победы. В сезоне-2013/2014 Василевский стал основным вратарём «Салавата», сыграв 28 матчей в регулярном чемпионате и 18 встреч в розыгрыше Кубка Гагарина. В том же сезоне вратарь завоевал бронзу чемпионата КХЛ с уфимцами.
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