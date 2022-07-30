«Шансов нет». Овечкин рассказал о своём хите в футбольном матче с «Амкалом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об игре за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал» и о своём голе, ставшем победным. Кроме того, форвард ответил на вопрос, не запрещает ли «Вашингтон» играть в футбол.

«Это же не официальный матч был — товарищеский. Поэтому здесь, я думаю, разрешения не нужно было спрашивать. То же самое, как и мы сейчас пойдём сыграем — три на три. Я же не должен спрашивать разрешения. Если б это было официально, тогда, понятное дело, пришлось бы просить разрешения.



Знал ли что-то об «Амкале»? Не слежу за блогерами. От матча получил колоссальное удовольствие. Мечта детства осуществилась, хотел сыграть за футбольное «Динамо», поскольку его болельщик. Спасибо руководству клуба, что позволили осуществить мечту. Ребята были лучшие, атмосфера лучшая! На поле, в раздевалке. Все ко мне относились хорошо, помогали, давали советы. Моя мечта осуществилась — я был самым счастливым человеком. Ещё и забить удалось.



Как отблагодарил Смолова за голевой пас? Ещё не удалось поблагодарить.



Реакция на гол и на хит в Америке? Всё было прикольно, все смеялись. Из Америки прислали сообщение, что там все маленькие такие футболисты. Попробуйте сыграть так против хоккеиста — то же самое, как борцу или профессиональному боксёру нанести удар. Шансов нет», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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