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«Ну зачем?» Овечкин не стал отвечать на вопрос о главных российских талантах в хоккее

«Ну зачем?» Овечкин не стал отвечать на вопрос о главных российских талантах в хоккее
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, как российские игроки поддерживают связь в НХЛ. Кроме того, капитану «столичных» задали вопрос о том, кого он считает главными талантами среди молодых российских хоккеистов.

«Много ребят, которые сейчас прибавляют, очень много талантливых ребят. Кого-то выделить? Ну зачем? Ну вот все талантливые, дай бог, чтобы всё получилось.

Сейчас Ваню [Мирошниченко] взяли в «Вашингтон». Очень талантливый парень. Будем помогать, если всё сложится.

Связь российских игроков в НХЛ? Когда приезжаем в другие города и знаем ребят, то идём на ужины, где-то посидеть спокойно. На льду, конечно, свои приколы есть. Не силовые. Но если плей-офф… на льду друзей нет. За пределами — понятное дело.

Изменения в «Вашингтоне»? Сейчас у нас появились новые игроки. К сожалению, отпустили Илью Самсонова. Но это бизнес. Пришли новые игроки. Посмотрим, как будет команда выглядеть. У нас есть травмированные — Уилсон и Бекстрём. Без них будет тяжело. Будем стараться, будем биться.

Отличие плей-офф и регулярки? Скорости совсем другие, другая борьба. Жёстче хоккей идёт. Атмосфера совсем другая. В плей-офф все понимают, что тебе нужно выиграть в четырёх матчах, чтобы пройти в следующий круг. В регулярном чемпионате если проиграл в двух-трёх встречах, у тебя ещё есть время наверстать упущенное. А в плей-офф такой возможности нет. Моральное давление уже на тебе, а не на сопернике», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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