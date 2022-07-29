Капризов — лучший левый крайний форвард НХЛ по версии американских фанатов, Овечкин — 4-й

Сайт EP Rinkside, посвящённый спортивной аналитике, провёл открытое голосование для североамериканских болельщиков о лучших левых крайних нападающих Национальной хоккейной лиги, играющих в данный момент. Посредством голосов фанатов сайт составил топ-100 хоккеистов.



По мнению болельщиков, лучшим левым крайним нападающим НХЛ является российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На втором месте расположился новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, третьим стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Четвёртую позицию занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.



Отметим, что в топ-100 попали ещё четверо российских игроков. 16-м стал Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз», 21-м — Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш», 62-м — Илья Михеев из «Ванкувер Кэнакс», 78-м — Василий Подколзин из «Ванкувера». 61-е место осталось за белорусом Егором Шаранговичем из «Нью-Джерси Дэвилз».