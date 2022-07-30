Канадский вратарь «Металлурга» отклонил предложения из НХЛ, чтобы остаться в России

Голкипер «Металлурга» Эдди Паскуале рассказал, что у него были предложения из Национальной хоккейной лиги. Канадский вратарь, в межсезонье покинувший «Локомотив», решил остаться в России.



«Изначально рассчитывал остаться в Ярославле. Но они объявили, что не планируют использовать легионеров. Агент сообщил, что во мне заинтересованы несколько клубов. Против Магнитогорска, как вы заметили, я играл удачно (смеётся), арена здесь мне нравится, в составе есть несколько знакомых ребят плюс ещё трое канадцев, тренер вратарей говорит по-английски… Всё совпало.



Были ли какие-то сомнения или страхи по поводу возвращения в Россию? Нет. Я был здесь в прошлом сезоне, когда началась «политика». И чувствовал себя в безопасности. В России прекрасно относятся ко мне. Мне нравится здесь. Если бы не нравилось, меня бы тут не было, правда? У меня были варианты с возвращением на родину — предложения от клубов НХЛ. Но я отклонил их, чтобы остаться в России», — приводит слова Паскуале официальный сайт магнитогорцев.

Напомним, канадец с 2019 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сезон-2019/2020 Паскуале провёл в «Барысе», после чего перешёл в «Локомотив». За три года в КХЛ голкипер суммарно принял участие в 143 матчах, в которых одержал 79 побед при 92,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.91.