Никишин прибыл в расположение СКА и с Ротенбергом посетил занятие «Красной машины Юниор»

Защитник Александр Никишин, обменянный из московского «Спартака» в петербургский СКА, прибыл в расположение команды, об этом сообщает официальный телеграм-канал армейцев. Хоккеист вместе с главным тренером команды Романом Ротенбергом посетил тренировку «Красной машины Юниор».
20-летний Никишин – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022. В КХЛ хоккеист выступает с 2019 года и за это время провёл в «Спартаке» 105 матчей, в которых он забросил 10 шайб и отдал 13 голевых передач. Также отметим, что у него есть действующий контракт до 30 апреля 2024 года.
Напомним, красно-белые получили за Никишина пятерых игроков: защитника Никиту Седова, нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.
Также «Спартаку» достались права ещё на четырёх хоккеистов – форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Первые трое имеют контракты с клубами НХЛ.
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