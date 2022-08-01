«Казалось бы, при чём тут закос под сайт Икеи». Московское «Динамо» анонсировало новичка

Московское «Динамо» в телеграм-канале анонсировало новичка, опубликовав скриншот с официального сайта бело-голубых, похожий на официальный сайт Икеи.

«Вы находитесь на странице ожидания нового трансфера ХК «Динамо» Москва. Время ожидания зависит от скорости регистрации контракта в ЦИБ и может занять как несколько минут, так и более часа. Обновляйте страницу, чтобы не пропустить имя новичка», – написано на скриншоте.

Телеграм-канал опубликовал это фото с подписью: «Казалось бы, при чём тут закос под сайт Икеи».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В первом раунде бело-голубые в семи матчах обыграли «Северсталь», во втором – проиграли московскому ЦСКА (0-4).