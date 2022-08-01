Экс-форвард минского «Динамо» Л. Гудачек подписал контракт с чешским «Оцеларжи»

Нападающий Либор Гудачек стал игроком чешского «Оцеларжи Тршинец», сообщает официальный сайт клуба.



«В прошлом сезоне я не так хорошо выступил на клубном уровне, но мы добились больших успехов в сборной. «Оцеларжи» — топ-организация, они выиграли три чемпионата подряд. Это говорит о высоком качестве персонала. Я с нетерпением жду встречи с парнями и работу с тренерским штабом», — сказал Гудачек.



Напомним, весной 2022 года 31-летний форвард расторг контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги — минским «Динамо». Он провёл шесть матчей, набрав 4 (2+2) очка. Также ранее Гудачек выступал в КХЛ за «Слован» (Братислава) и «Нефтехимик». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге он сыграл 211 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 55 передач.