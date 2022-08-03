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Классон — о переходе в ЦСКА: это было непростое решение с точки зрения политики

Классон — о переходе в ЦСКА: это было непростое решение с точки зрения политики
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Новичок ЦСКА шведский защитник Фредрик Классон рассказал, почему выбрал московский клуб для продолжения карьеры.

«Я уже знаю «привет» по-русски! Чувствую себя хорошо, всё в порядке. Здорово приехать, встретиться с парнями из команды.

«Я играю уже много лет, но в последнее время получал недостаточно игровых минут. А мне хочется показывать себя. Поэтому я приехал сюда играть в хоккей, демонстрировать свою лучшую игру. Хотя это было непростое решение с точки зрения политики. Но все мои друзья и моя семья поддержали меня. Я понимаю, что многие удивились, когда подписал контракт и приехал играть сюда. Моя семья сейчас в Канаде, но, надеюсь, родные приедут сюда, как только это будет возможно», – цитирует Классона официальный сайт КХЛ.

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