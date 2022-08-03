Никишин: пока не готов к тому, что могут освистать в Москве

Новичок СКА защитник Александр Никишин рассказал, как воспринял уход из «Спартака». Хоккеист признался, что уже открыл для себя новую главу в карьере.



«Осадка уже никакого нет после сегодняшней игры, я здесь с чистого листа. «Спартак» был зоной комфорта, потому что я там вырос, Москва – мой родной город. Было потерянное состояние. Потом поговорил с руководством, они объяснили, что это будет выгодно для всех и так лучше для моего развития.



Самый принципиальный соперник? «Спартак». Да это я так сказал, потому что Марат назвал «Витязь». Конечно, болельщики расстроились, но отнеслись так, что это будет лучше для моего развития. Даже удивился, что ничего плохого не сказали, только пожелали удачи.



Буду ли готов к тому, что освистают в Москве? Нет, пока не готов», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.