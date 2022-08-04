Братт подписал контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой $ 5,45 млн за сезон, избежав арбитража

«Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с нападающим Йеспером Браттом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, зарплата игрока составит $ 5,45 млн. Таким образом, стороны избежали арбитража, который должен был состояться сегодня, 4 августа.

24-летний хоккеист выступает в НХЛ с сезона-2017/2018, а минувший сезон стал для него самым результативным в карьере – он более чем в два раза перебил свой лучший показатель. По итогам регулярки на счету Братта 76 матчей, в которых он набрал 73 очка: забросил 26 шайб и отдал 47 результативных передач.

Ранее форвард набирал 35 очков в дебютном сезоне в НХЛ, затем на его счету было 33, 32 и 30 баллов за результативность в сезонах.