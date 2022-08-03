15 игроков НХЛ уже избежали судебного слушания. Судьбу Тренина решит арбитраж

Иски в арбитраж НХЛ в межсезонье подали 24 хоккеиста и 2 клуба

В середине июля Национальная хоккейная лига объявила полный список игроков, обратившихся в арбитраж организации. Единственным российским игроком, не сумевшим полюбовно договориться со своим клубом о размере заработной платы по новому контракту, стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин.

Помимо Тренина, услугами арбитража также собирались воспользоваться ещё 23 игрока НХЛ. Среди них оказались: Исак Лундстрём («Анахайм Дакс»), Лоусон Крауз («Аризона Койотс»), Павел Заха («Бостон Брюинз»), Оливер Шилингтон, Эндрю Манджапане, Мэттью Филлипс (все – «Калгари Флэймз»), Итан Бир, Максим Лажуа (оба – «Каролина Харрикейнз»), Джейк Уолмэн («Детройт Ред Уингз»), Ессе Пульюярви, Кайлер Ямамото (оба – «Эдмонтон Ойлерз»), Витек Ванечек, Тейс Томпсон, Йеспер Братт (все – «Нью-Джерси Дэвилз»), Матьё Жозеф («Оттава Сенаторз»), Зак Макьюен («Филадельфия Флайерз»), Каспери Капанен («Питтсбург Пингвинз»), Каапо Кяхкёнен, Стивен Лоренц («Сан-Хосе Шаркс»), Морган Гики («Сиэтл Кракен»), Нико Миккола («Сент-Луис Блюз»), Киган Колесар («Вегас Голден Найтс») и Мэйсон Эпплтон («Виннипег Джетс»).

Как и в прошлом сезоне, этим летом судебный иск в арбитраж направили не только хоккеисты, но и два клуба лиги. Этими командами стали «Калгари» и «Нью-Джерси», обращавшиеся в арбитраж по контрактам с Мэттью Ткачуком и Майлзом Вудом соответственно. Вопрос будущего Ткачука отпал сам собой после того, как американский форвард стал участником громкого обмена с «Флоридой», а вот контракт Вуда продолжает оставаться под рассмотрением.

Что представляет собой арбитраж НХЛ?

Если говорить о хоккеистах, то заявления на арбитраж могут подавать только игроки в статусе ограниченно свободных агентов (RFA). После 27 лет игроки приобретают статус неограниченно свободных агентов (UFA). В этом случае клуб, с которым у хоккеиста закончился контракт, не сохраняет прав на игрока.

Чтобы RFA получил право на подачу заявления в арбитраж требуется выполнение некоторых условий. В первую очередь необходимо учитывать возрастной критерий. Хоккеист, подписывающий первый полноценный контракт в возрасте 18-20 лет, должен отыграть в НХЛ четыре года, чтобы получить право на арбитраж. В случае подписания первого контракта в 21 год необходимо отыграть три сезона в лиге, при заключении контракта в 22-23 года – два сезона, а игроку, подписавшему первый контракт в возрасте 24+, достаточно провести хотя бы один сезон в НХЛ. Таким образом, лига обрубает для молодых юниоров возможность выбивать из своих клубов неадекватные контракты.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. И самое важное — срок контракта выбирает сторона ответчика. Если в арбитраж подаёт игрок, то срок выбирает клуб. При этом зарплата игрока, назначенная независимым арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

Как игроки достигали компромиссов со своими клубами

Арбитражные слушания должны были пройти с 27 июля по 11 августа, при этом внушительный список обратившихся в арбитраж вовсе не говорил о том, что в этом году у независимого арбитра НХЛ летом будет огромное количество работы. Практика последних лет показывала, что бóльшая часть игроков в последний момент всё-таки находит компромисс и успевает договориться со своими клубами, не дожидаясь судебного решения. И нынешнее межсезонье не стало исключением из вышеописанного правила.

Уже на следующий день после публикации списка на арбитраж «Нью-Джерси» выписал отличный контракт чешскому голкиперу Витеку Ванечеку. Ранее «дьяволы» выменяли вратаря у «Вашингтон Кэпиталз», отдав взамен несколько драфтпиков, и было понятно, что иск в арбитраж от Витека является не более чем техническим моментом. В результате с 26-летним голкипером было подписано трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 10,2 млн. В среднем за сезон Ванечек будет получать $ 3,4 млн.

Ещё через несколько дней с повестки дня был снят вопрос по форварду «Питтсбурга» Каспери Капанену. Финский нападающий поставил подпись под двухлетним контрактом с «Пингвинз» со среднегодовой зарплатой в $ 3,2 млн. Следом с проблемным вопросом разобрались и в «Эдмонтоне», ещё на один год сохранив в команде финского форварда Пульюярви, выдав ему зарплату в $ 3 млн.

Каспери Капанен Фото: nhl.com

Несколько часов назад все вопросы с недовольными игроками решили и в «Калгари». В это межсезонье «огоньки» разом потеряли Джонни Годро и Мэттью Ткачука, и теперь перспективы нападения команды Дэррила Саттера во многом будут связаны с Джонатаном Юбердо и Эндрю Манджапане. В минувшем сезоне 26-летний Манджапане установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (82), голам (35), передачам (20) и очкам (55). В 12 играх плей-офф добавил 6 (3+3) баллов.

Зарплата игрока по прошлому контракту составляла $ 2,425 млн. Сегодня он получил значительное увеличение – стороны избежали арбитражного слушания по условиям контракта форварда, намеченного на 5 августа. «Калгари» продлил контракт с хоккеистом на ближайшие три сезона со среднегодовой зарплатой $ 5,8 млн.

Тренин и Братт продолжают оставаться без контрактов

На текущий момент из всего огромного списка игроков, обращавшихся в арбитраж, без новых контрактов продолжают оставаться всего девять игроков, тогда как 15 хоккеистов уладили миром взаимоотношения с работодателями. По большинству из остающихся в работе исков заседания назначены на конец этой – начало следующей недели, так что у игроков и клубов ещё есть достаточно времени на то, чтобы согласовать все контрактные условия.

А вот заседание по новому контракту россиянина Тренина должно пройти уже сегодня. Минувший сезон стал настоящим прорывом для Якова в НХЛ. После довольно среднего чемпионата-2020/2021, где воспитанник челябинского хоккея набрал 11 (5+6) очков в 45 матчах, в прошлом сезоне Яков значительно улучшил свой снайперский показатель. Сыграв 80 матчей в регулярке, он забросил 17 шайб, что стало шестым результатом в команде. Не провалился Тренин и в серии с «Колорадо», в одном из матчей даже оформив дубль в ворота будущего обладателя Кубка Стэнли.

Неудивительно, что в такой ситуации представители хоккеиста и сам нападающий надеялись на значительное увеличение зарплаты, тогда как в американском клубе естественным образом хотели бы сэкономить. Как говорится: ничего личного – только бизнес. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, клуб предложил Тренину двухлетний контракт с кэпхитом $ 1,35 млн. Игрок хочет заключить соглашение на один сезон на сумму $ 2,4 млн.

Яков Тренин Фото: Getty Images

Любопытно, что информация, обнародованная одним из самых авторитетных инсайдеров НХЛ, сильно разнится с официальной позицией агентства Шуми Бабаева, которое и представляет интересы Якова. Накануне была обнародована официальная позиция агента Тренина по ситуации с его новым контрактом.

«Завтра в Торонто состоится арбитраж по контракту Якова Тренина. Пока мы и клуб далеки от консенсуса, но обе стороны хотят построить долговременные отношения и подписать длинный контракт», — было сказано в твиттер-аккаунте агентства Бабаева.

Как видно из опубликованного заявления, в стане Тренина изначально всё-таки рассчитывали на многолетний контракт, а не на однолетний, как сообщил Фридман. В том числе и Поэтому стороны и дотянули до дедлайна, так и не сумев договориться своими силами. Теперь они будут ожидать решения арбитра, которое будет иметь обязательную силу. Оно будет отправлено сторонам в течение 48 часов. Независимый арбитр выносит вердикт, ориентируясь на статистику игрока и рыночную практику. И как уже было сказано выше, срок таких контрактов обычно составляет один год (реже – два).

Из оставшихся исков в арбитраже наиболее интересной выглядит ситуация шведского форварда Йеспера Братта, который максимально далёк от консенсуса с руководством «Нью-Джерси». Шведский форвард хочет получать $ 6,5 млн в год, при этом клуб готов предоставить соглашение с зарплатой не более чем на $ 4,15 млн. Заседание по этому делу назначено на 4 августа.

Примечательно, что в прошлом сезоне в арбитраж обращались 17 ограниченно свободных агентов, и в результате все контакты были согласованы, не дожидаясь судебного слушания. Посмотрим, как сложится ситуация в этом году.