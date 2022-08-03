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Якову Тренину предстоит арбитраж НХЛ по назначению зарплаты, 15 игроков избежали судебного слушания

15 игроков НХЛ уже избежали судебного слушания. Судьбу Тренина решит арбитраж
Сергей Емельянов
Якову Тренину предстоит арбитраж НХЛ
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Российский форвард «Нэшвилла» узнает окончательный вердикт по своей зарплате в ближайшие часы.

Иски в арбитраж НХЛ в межсезонье подали 24 хоккеиста и 2 клуба

В середине июля Национальная хоккейная лига объявила полный список игроков, обратившихся в арбитраж организации. Единственным российским игроком, не сумевшим полюбовно договориться со своим клубом о размере заработной платы по новому контракту, стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин.

Помимо Тренина, услугами арбитража также собирались воспользоваться ещё 23 игрока НХЛ. Среди них оказались: Исак Лундстрём («Анахайм Дакс»), Лоусон Крауз («Аризона Койотс»), Павел Заха («Бостон Брюинз»), Оливер Шилингтон, Эндрю Манджапане, Мэттью Филлипс (все – «Калгари Флэймз»), Итан Бир, Максим Лажуа (оба – «Каролина Харрикейнз»), Джейк Уолмэн («Детройт Ред Уингз»), Ессе Пульюярви, Кайлер Ямамото (оба – «Эдмонтон Ойлерз»), Витек Ванечек, Тейс Томпсон, Йеспер Братт (все – «Нью-Джерси Дэвилз»), Матьё Жозеф («Оттава Сенаторз»), Зак Макьюен («Филадельфия Флайерз»), Каспери Капанен («Питтсбург Пингвинз»), Каапо Кяхкёнен, Стивен Лоренц («Сан-Хосе Шаркс»), Морган Гики («Сиэтл Кракен»), Нико Миккола («Сент-Луис Блюз»), Киган Колесар («Вегас Голден Найтс») и Мэйсон Эпплтон («Виннипег Джетс»).

Как и в прошлом сезоне, этим летом судебный иск в арбитраж направили не только хоккеисты, но и два клуба лиги. Этими командами стали «Калгари» и «Нью-Джерси», обращавшиеся в арбитраж по контрактам с Мэттью Ткачуком и Майлзом Вудом соответственно. Вопрос будущего Ткачука отпал сам собой после того, как американский форвард стал участником громкого обмена с «Флоридой», а вот контракт Вуда продолжает оставаться под рассмотрением.

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Что представляет собой арбитраж НХЛ?

Если говорить о хоккеистах, то заявления на арбитраж могут подавать только игроки в статусе ограниченно свободных агентов (RFA). После 27 лет игроки приобретают статус неограниченно свободных агентов (UFA). В этом случае клуб, с которым у хоккеиста закончился контракт, не сохраняет прав на игрока.

Чтобы RFA получил право на подачу заявления в арбитраж требуется выполнение некоторых условий. В первую очередь необходимо учитывать возрастной критерий. Хоккеист, подписывающий первый полноценный контракт в возрасте 18-20 лет, должен отыграть в НХЛ четыре года, чтобы получить право на арбитраж. В случае подписания первого контракта в 21 год необходимо отыграть три сезона в лиге, при заключении контракта в 22-23 года – два сезона, а игроку, подписавшему первый контракт в возрасте 24+, достаточно провести хотя бы один сезон в НХЛ. Таким образом, лига обрубает для молодых юниоров возможность выбивать из своих клубов неадекватные контракты.

При принятии решения арбитр руководствуется показателем рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. И самое важное — срок контракта выбирает сторона ответчика. Если в арбитраж подаёт игрок, то срок выбирает клуб. При этом зарплата игрока, назначенная независимым арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

Как игроки достигали компромиссов со своими клубами

Арбитражные слушания должны были пройти с 27 июля по 11 августа, при этом внушительный список обратившихся в арбитраж вовсе не говорил о том, что в этом году у независимого арбитра НХЛ летом будет огромное количество работы. Практика последних лет показывала, что бóльшая часть игроков в последний момент всё-таки находит компромисс и успевает договориться со своими клубами, не дожидаясь судебного решения. И нынешнее межсезонье не стало исключением из вышеописанного правила.

Уже на следующий день после публикации списка на арбитраж «Нью-Джерси» выписал отличный контракт чешскому голкиперу Витеку Ванечеку. Ранее «дьяволы» выменяли вратаря у «Вашингтон Кэпиталз», отдав взамен несколько драфтпиков, и было понятно, что иск в арбитраж от Витека является не более чем техническим моментом. В результате с 26-летним голкипером было подписано трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 10,2 млн. В среднем за сезон Ванечек будет получать $ 3,4 млн.

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Ещё через несколько дней с повестки дня был снят вопрос по форварду «Питтсбурга» Каспери Капанену. Финский нападающий поставил подпись под двухлетним контрактом с «Пингвинз» со среднегодовой зарплатой в $ 3,2 млн. Следом с проблемным вопросом разобрались и в «Эдмонтоне», ещё на один год сохранив в команде финского форварда Пульюярви, выдав ему зарплату в $ 3 млн.

Каспери Капанен

Каспери Капанен

Фото: nhl.com

Несколько часов назад все вопросы с недовольными игроками решили и в «Калгари». В это межсезонье «огоньки» разом потеряли Джонни Годро и Мэттью Ткачука, и теперь перспективы нападения команды Дэррила Саттера во многом будут связаны с Джонатаном Юбердо и Эндрю Манджапане. В минувшем сезоне 26-летний Манджапане установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (82), голам (35), передачам (20) и очкам (55). В 12 играх плей-офф добавил 6 (3+3) баллов.

Зарплата игрока по прошлому контракту составляла $ 2,425 млн. Сегодня он получил значительное увеличение – стороны избежали арбитражного слушания по условиям контракта форварда, намеченного на 5 августа. «Калгари» продлил контракт с хоккеистом на ближайшие три сезона со среднегодовой зарплатой $ 5,8 млн.

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Тренин и Братт продолжают оставаться без контрактов

На текущий момент из всего огромного списка игроков, обращавшихся в арбитраж, без новых контрактов продолжают оставаться всего девять игроков, тогда как 15 хоккеистов уладили миром взаимоотношения с работодателями. По большинству из остающихся в работе исков заседания назначены на конец этой – начало следующей недели, так что у игроков и клубов ещё есть достаточно времени на то, чтобы согласовать все контрактные условия.

А вот заседание по новому контракту россиянина Тренина должно пройти уже сегодня. Минувший сезон стал настоящим прорывом для Якова в НХЛ. После довольно среднего чемпионата-2020/2021, где воспитанник челябинского хоккея набрал 11 (5+6) очков в 45 матчах, в прошлом сезоне Яков значительно улучшил свой снайперский показатель. Сыграв 80 матчей в регулярке, он забросил 17 шайб, что стало шестым результатом в команде. Не провалился Тренин и в серии с «Колорадо», в одном из матчей даже оформив дубль в ворота будущего обладателя Кубка Стэнли.

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Неудивительно, что в такой ситуации представители хоккеиста и сам нападающий надеялись на значительное увеличение зарплаты, тогда как в американском клубе естественным образом хотели бы сэкономить. Как говорится: ничего личного – только бизнес. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, клуб предложил Тренину двухлетний контракт с кэпхитом $ 1,35 млн. Игрок хочет заключить соглашение на один сезон на сумму $ 2,4 млн.

Яков Тренин

Яков Тренин

Фото: Getty Images

Любопытно, что информация, обнародованная одним из самых авторитетных инсайдеров НХЛ, сильно разнится с официальной позицией агентства Шуми Бабаева, которое и представляет интересы Якова. Накануне была обнародована официальная позиция агента Тренина по ситуации с его новым контрактом.

«Завтра в Торонто состоится арбитраж по контракту Якова Тренина. Пока мы и клуб далеки от консенсуса, но обе стороны хотят построить долговременные отношения и подписать длинный контракт», — было сказано в твиттер-аккаунте агентства Бабаева.

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Как видно из опубликованного заявления, в стане Тренина изначально всё-таки рассчитывали на многолетний контракт, а не на однолетний, как сообщил Фридман. В том числе и Поэтому стороны и дотянули до дедлайна, так и не сумев договориться своими силами. Теперь они будут ожидать решения арбитра, которое будет иметь обязательную силу. Оно будет отправлено сторонам в течение 48 часов. Независимый арбитр выносит вердикт, ориентируясь на статистику игрока и рыночную практику. И как уже было сказано выше, срок таких контрактов обычно составляет один год (реже – два).

Из оставшихся исков в арбитраже наиболее интересной выглядит ситуация шведского форварда Йеспера Братта, который максимально далёк от консенсуса с руководством «Нью-Джерси». Шведский форвард хочет получать $ 6,5 млн в год, при этом клуб готов предоставить соглашение с зарплатой не более чем на $ 4,15 млн. Заседание по этому делу назначено на 4 августа.

Примечательно, что в прошлом сезоне в арбитраж обращались 17 ограниченно свободных агентов, и в результате все контакты были согласованы, не дожидаясь судебного слушания. Посмотрим, как сложится ситуация в этом году.

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