Рябыкин: Ткачёву и Буше ещё надо набирать. Хотим, чтобы они сделали это через игры

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после матча с «Сочи» (6:4) в рамках Лига Ставок Sochi Hockey Open поделился мнением об игровых кондициях хоккеистов клуба — Владимира Ткачёва и Рида Буше.



«Ткачёву ещё надо набирать, поэтому он у нас много матчей играет. Буше тоже долго не играл, с конца декабря. Хотим, чтобы они набрали кондиции через игры. Мне понравилась их игра в большинстве, «пять на пять» — есть вопросы.



Каждый тренер хочет улучшения своей команды, но в сезон входим с теми, кто есть, а дальше будем смотреть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с минским «Динамо» (6 августа, начало — в 12:00 по московскому времени).