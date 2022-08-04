Рябыкин: Ткачёву и Буше ещё надо набирать. Хотим, чтобы они сделали это через игры
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после матча с «Сочи» (6:4) в рамках Лига Ставок Sochi Hockey Open поделился мнением об игровых кондициях хоккеистов клуба — Владимира Ткачёва и Рида Буше.
«Ткачёву ещё надо набирать, поэтому он у нас много матчей играет. Буше тоже долго не играл, с конца декабря. Хотим, чтобы они набрали кондиции через игры. Мне понравилась их игра в большинстве, «пять на пять» — есть вопросы.
Каждый тренер хочет улучшения своей команды, но в сезон входим с теми, кто есть, а дальше будем смотреть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с минским «Динамо» (6 августа, начало — в 12:00 по московскому времени).
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