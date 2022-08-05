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Гендиректор «Сочи» прокомментировал сотрудничество с букмекерской компанией

Гендиректор «Сочи» прокомментировал сотрудничество с букмекерской компанией
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Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал партнёрство с букмекерской компанией «Лига Ставок», с которой клуб совместно проводит турнир Sochi Hockey Open.

«Мы очень рады такому партнёрству. «Лига Ставок» давно с хоккеем, благодаря ей во многом рост ставок на хоккей был очень существенным за последние годы. Растёт интерес к хоккею, это самое главное в этом сотрудничестве. Надеемся, мы тоже поспособствуем росту интереса к нашей игре.

Эффект от партнёрства разнообразный, все возможности для болельщиков не перечислить. Деньги от контракта? Когда деньги поступают, они обезличиваются. Они будут тратиться в соответствии с нашим финансовым планом.

Удалось сделать хоккей не экзотикой на юге. Развилась клубная вертикаль, школа, люди спокойно переезжают в Сочи с детьми, которые занимаются хоккеем. Тут хоккей уже давно не экзотика. Туристы даже подстраивают свои даты поездки под хоккей, и зимой, и летом», — передаёт слова Воропаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Благодарю «Сочи» за доверие. Приложим максимум усилий, чтобы совместно развивать клуб, спортивные успехи и популяризировать его. «Сочи» — очень перспективная, крутая команда, не такая, как все.

Выбор небольшой. Мы бы сотрудничали с большим количеством клубов. Почему «Сочи»? Это необычный город, жемчужина России, олимпийская столица всего мира. Эта легенда останется в веках. Отношение граждан к Сочи особенное, это круглогодичный курорт. Рассматривали преимущества города и команды с этой точки зрения. Привлекает прогрессивное управление клуба, стиль тренера и хоккеистов.

Философия команды Назарова мне нравится. Хоккей – это спорт номер один в России, это наш вид спорта. Сегодня хоккей столкнулся с конкуренцией – гаджеты, YouTube и т. д. Кто не будет идти в ногу со временем, тот умрёт.

После вчерашней игры я получил десятки сообщений от самых разных людей, которые восхищались, удивлялись, задавали вопросы. Я бы не назвал это шоу, хоккей – это самый мужественный вид спорта. Какой мужчина может прожить жизнь без драки?» — заявил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

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